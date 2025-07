Lautaro Martinez carico: «Dal 2018 stessa voglia con l’Inter!»

L’Inter oggi è tornata ad allenarsi: ha avuto inizio il ritiro ad Appiano Gentile. Lautaro Martinez, il capitano, ha scritto qualcosa su Instagram per i tifosi.

PRIMO GIORNO – Mercoledì pochi giocatori sono tornati ad Appiano Gentile per fare test fisici dopo gli infortuni. Piotr Zielinski, Yann Bisseck, Hakan Calhanoglu, Benjamin Pavard e Ange-Yoan Bonny hanno popolato il centro di allenamento dell’Inter e i primi quattro si sono ripresentati anche giovedì e venerdì. Oggi l’attaccante acquistato dal Parma è tornato insieme a tutti gli altri compagni. I test avevano dato grandissimi segnali e Cristian Chivu ha evitato altri giorni di allenamento a Bonny. Tutti i nazionali hanno ricominciato infine a partire da questa mattina. Il primo ad arrivare a pochi minuti dalle 7 è stato l’allenatore Chivu, poi a seguire Petar Sucic e il gruppo squadra. Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu presenti come previsto, la foto di ieri sembra aver chiuso definitivamente un capitolo difficile. Inizia una nuova stagione, lo scudetto non è un sogno irragiungibile ma dev’essere l’obiettivo per cui lottare fino alla fine. Lautaro Martinez non ha dubbi e scrive questo su Instagram: «Eccomi. Come il primo giorno dal 2018, con la stessa voglia e la stessa visione di raggiungere obiettivi per l’Inter»