FOTO – Lautaro Martinez, capitano tra capitani… Col numero di un compagno!

L’Inter è in volo verso Riad, dove è attesa dalla Supercoppa Italiana. Prima di partire, foto di rito per il Capitano Lautaro Martinez insieme ai capitani dell’aereo… E la maglia con il numero del compagno di squadra Juan Cuadrado.

IN VOLO – Partenza per Riad e foto di rito, anche per pubblicizzare lo sponsor Qatar Airways. Questa l’immagine pubblicata con Lautaro Martinez in compagnia dei capitani dell’aereo che sta portando l’Inter in Arabia Saudita. La curiosità è che la maglia dedicata a Qatar Airways porta il numero 7, che sarebbe in realtà occupato da… Juan Cuadrado.

Questa la foto pubblicata sui canali social nerazzurri.