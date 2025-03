Lautaro Martinez ai tifosi: «Giorni di riposo per recuperare!»

Lautaro Martinez ha dato forfait per le due partite di qualificazione ai prossimi Mondiali dell’Argentina. Il capitano dell’Inter ha voluto rassicurare tutti i tifosi con un post su Instagram.

INFORTUNIO – Lautaro Martinez ha rimediato nei giorni scorsi un infortunio muscolare non proprio indifferente. Il calciatore, a pochi minuti dalla fine di Atalanta-Inter, ha cominciato a toccarsi il flessore ed è stato costretto a uscire prima della fine decretata dall’arbitro. Si pensava ci sarebbe stato bisogno solo di riposo, però partito per il ritiro della sua Argentina il giocatore ha dovuto subito fare ritorno a Milano. Gli esami con lo staff medico della nazionale, poi il viaggio verso Milano.

Lautaro Martinez, il riposo prima degli esami con l’Inter!

RECUPERO – In questi giorni il Toro si riposerà e farà gli esami strumentali per il problema muscolare ad inizio settimana prossima. L’Inter spera che questo riposo, sconosciuto in stagione per Lautaro Martinez, possa aiutarlo a riprendersi. L’attaccante ha rassicurato i tifosi sui social, pubblicando su Instagram e scrivendo: «Felice di potermi godere di qualche giorno di riposo con la famiglia a Mendoza per recuperare le energie e recuperare dall’infortunio che mi ha lasciato fuori dalle due partite dei playoff. Ora mi sto riprendendo per tornare il prima possibile».