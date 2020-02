Lapo Elkann punge Amadeus: “Normale che Inter sia dietro a Juventus!”

Condividi questo articolo

Dopo la gag simpatica di Amadeus sul palco di Sanremo per ‘sfottere’ Cristiano Ronaldo (vedi articolo), non è mancata la contro-risposta di un tifoso bianconero d’eccezione: Lapo Elkann, che tramite il suo profilo “Twitter” ha punzecchiato il noto conduttore e i tifosi dell’Inter.

BOTTA E RISPOSTA – Con una simpatica gag nella serata che ha visto co-conduttrice a Sanremo Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, il conduttore Amadeus ha esibito una doppia maglia sul palco: davanti a tinte bianconere, dietro a tinte nerazzurre. Un siparietto sicuramente divertente, che non ha però evitato di attrarre a sé i commenti dei tifosi di entrambe le squadre. Tra questi anche Lapo Elkann, che tramite il suo profilo ufficiale “Twitter” non ha perso l’occasione di lanciare una frecciata sia al conduttore, che a tutti i tifosi nerazzurri con uno (simpatico, va detto) sfottò: “Caro Amadeus, è normale che DAVANTI ci sia la Juventus e che l’Inter sia dietro”. Insomma, anche se è la settimana che porta al derby, è sempre una buona occasione per ricordare l’eterna rivalità tra bianconeri e nerazzurri. In attesa della sfida del primo marzo.