Juan Jesus sbeffeggia Biasin: ‘Scudetto perso dall’Inter? Dillo senza piangere’

Juan Jesus e Fabrizio Biasin in un siparietto social all’indomani dello scudetto del Napoli. Il collega parla di scudetto perso dall’Inter, ma il brasiliano non ci sta.

SIPARIETTO SOCIAL – Lo scudetto 2024-25 è andato al Napoli, che nella serata di ieri ha vinto contro il Cagliari 2-0, rendendo praticamente inutile il successo dell’Inter in contemporanea sul campo del Como. Dopo la fine delle due partite, è ovviamente iniziata la festa, lato Napoli, mentre per quanto riguarda l’Inter e i giocatori nerazzurri hanno ovviamente espresso la loro delusione davanti ai media, per poi lasciare il Sinigaglia e dirigersi verso Milano. Ora la testa va tutta alla finalissima di Champions League del prossimo 31 maggio. Un evento storico e prestigioso, a cui l’Inter parteciperà con ampio merito dopo un torneo disputato in maniera eccellente. Ieri su Pressing, i vari opinionisti hanno detto la loro sulla battaglia tra Napoli e Inter, vinta alla fine dai partenopei. Tra questi anche il collega di Libero Fabrizio Biasin. Il giornalista ha commentato dicendo: “Questo scudetto l’ha perso l’Inter”. E sotto il post Instagram di Sport Mediaset è spuntato il commento di Juan Jesus, difensore del Napoli ed ex nerazzurro. Il brasiliano ha ironizzato scrivendo: “Ora dici tutto questo senza piangere Biasin”. Il siparietto è diventato virale all’istante: