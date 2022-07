Inter Women, anche Kathellen lascia: «Mio cuore sarà sempre nerazzurro!»

Kathellen Sousa, difensore di Inter Women, saluta definitivamente il club così come la sua compagna di squadra Portales (vedi QUI). Ecco la lettera di addio a tifosi e compagne.

ALTRO ADDIO – Kathellen Sousa dice addio all’Inter con una lettera commovente: «Il mio viaggio in questo colori è arrivato alla fine. Ho avuto due stagioni con molti alti e bassi, ma è il momento di guardare a nuovi sogni cercando di andare verso altri orizzonti. Farò il tifo affinché questo progetto continui a raggiungere i suoi obiettivi e che in un futuro molto prossimo possa essere tra i migliori team al mondo. Non è facile salutare questo club, per le persone che ho incontrato indossando questa maglia, lavorando in questo club, ho incontrato tante belle persone, tantissimi tifosi che tifano con amore, lavoratori che ci mettono il cuore e ti fanno sentire l’amore per ciò che fanno. Grazie a tutti. Il mio cuore sarà sempre nerazzurro! Grazie alle compagne per avermi sopportato, tiferò per voi, non importa dove sia.

Vivila

Questa storia vivila

Può durare una vita

Una sola partita

Pazza Inter, amala

Grazie mille allo staff tecnico. Grazie Inter».