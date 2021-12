Inter-Torino, si rivede anche Sensi: «Vittoria e primo posto in classifica!»

Sensi è tornato in campo nel finale di partita nella vittoria dell’Inter contro il Torino. Il centrocampista si gode questo successo dei nerazzurri a conclusione di una grande annata.

FANTASIA – Negli ultimi minuti della sfida contro il Torino, Simone Inzaghi ha buttato nella mischia anche Stefano Sensi e il centrocampista ha mostrato buoni spunti, aiutando l’Inter a tenere la palla lontano dalla zona pericolosa facendo passare secondi preziosi. I nerazzurri hanno battuto un avversario ostico a San Siro e hanno concluso in modo splendido un anno ricco di soddisfazioni (vedi articolo). Il numero dodici cerca di ritagliarsi un posto nelle rotazioni del tecnico e la partita di questa sera può essere una buona base di partenza (vedi articolo). Sui propri social, il classe ’95 commenta: “Vittoria e primo posto in classifica: il modo migliore per chiudere questo 2021!”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Stefano Sensi