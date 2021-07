Inter, Socios e il successo della seconda maglia: «Già un classico»

L’Inter ieri ha ufficializzato e presentato la maglia da trasferta per la stagione 2021/2022 (scoprila). La divisa nerazzurra – così prima la prima maglia – ha attirato l’attenzione soscitando grandissimo interesse anche soprattutto fuori dall’Italia

APPREZZAMENTI – Socios, nuovo main sponsor dell’Inter, con un post sul proprio account Twitter ha sottolineato come la nuova seconda maglia del club nerazzurro sia stata apprezzata. Ecco il post: «Si può dire che la nuova maglia da trasferta dell’Inter è già un classico».

It’s safe to say that the new @Inter away kit is an instant classic 🐍👇🏻$INTER ⚡️ $CHZ pic.twitter.com/oZGGPK0HWV

— Socios.com (@socios) July 27, 2021