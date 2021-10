Inter-Sheriff, i moldavi sono arrivati a Milano: «Nella capitale della moda!»

Si avvicina sempre di più la sfida di domani del Gruppo D della UEFA Champions League, Inter-Sheriff. Attraverso il canale Twitter ufficiale, la società moldava ha pubblicato la foto dell’arrivo a Milano, definita la capitale della moda in Italia.

ARRIVATI – Mancano poco più di 24 ore al calcio d’inizio di Inter-Sheriff. Una sfida che è già fondamentale per i nerazzurri in Champions League. La società moldava, attraverso il proprio canale Twitter ufficiale, ha pubblicato una foto dei giocatori arrivati a Milano. “Milano è la capitale della moda in Italia! La prima squadra dell’FC Sheriff ha raggiunto Milano, dove domani si giocherà la partita della terza giornata del girone D della Champions League”. Questa la traduzione al tweet pubblicato.

🇮🇹👉Милан – столица моды Италии!

Первая команда ФК «Шериф» добралась до Милана, где завтра сыграет матч третьей игровой недели Лиги Чемпионов в группе "D". pic.twitter.com/QhsXJ3Br8Z — FC Sheriff (@FotclubSheriff) October 18, 2021