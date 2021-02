Inter scherza con Lukaku: «Chi è il miglior 9 e perché proprio tu?»

Romelu Lukaku (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Romelu Lukaku oggi si è concesso ai tifosi, rispondendo alle domande che arrivavano da questi ultimi (vedi articolo). Anche la pagina “Twitter” ufficiale dell’Inter (in versione inglese) ha voluto ‘partecipare al ‘gioco’.

IL MIGLIORE – Romelu Lukaku è entrato a suon di gol e di prestazioni nel cuore di tutti i tifosi dell’Inter. Ma anche grazie al suo modo di essere e di porsi. Oggi il belga si è concesso ai tifosi attraverso una sessione di domande e risposte tramite il suo profilo “Twitter”, a cui ha partecipato in maniera scherzosa anche il profilo ufficiale della società nerazzurra: «Ciao Rom, chi è il miglior numero nove della Serie A e perché sei proprio tu?». Questa la domanda (retorica). Inevitabile essere d’accordo.

Hi Rom,

who's the best No.9 in Serie A and why is it Lukaku? 🥰⚫️🔵🇧🇪 https://t.co/Z8p7SYXz4I

— Inter (@Inter_en) February 23, 2021