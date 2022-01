Inter, scelta la maglia per la sfida all’Atalanta: le foto dallo spogliatoio

In attesa delle formazioni ufficiali di Atalanta-Inter, sono appena state pubblicate dai canali social ufficiali della società nerazzurra le foto dallo spogliatoio. Scelta la maglia away per la gara di questa sera

OBIETTIVO – I nerazzurri questa sera vanno a caccia del nono successo di fila in campionato. Match d’inizio al Gewiss Stadium alle 20.45