Inter, scelta la maglia per la sfida alla Salernitana: le foto dallo spogliatoio

In attesa delle formazioni ufficiali di Salernitana-Inter, sono appena state pubblicate dai canali social ufficiali della società nerazzurra le foto dallo spogliatoio. Scelta la maglia away per la gara di questa sera.

SECONDA MAGLIA – È stata mostrata – attraverso le foto che arrivano direttamente dallo spogliatoio – la maglia con cui scenderà in campo l’Inter questa sera per la sfida alla Salernitana. Si tratta della seconda maglia (o away).

PRIMO PIANO – Nelle foto pubblicate dalla società nerazzurra non sembrano esserci particolari indizi di formazione. Non resta dunque che aspettare le scelte ufficiali di Simone Inzaghi.