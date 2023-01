L’Inter ricorda Tavecchio: «Il club si stringe attorno alla famiglia»

L’Inter ricorda Carlo Tavecchio, che ci ha lasciati all’età di 79 anni dopo essere stato anche presidente della Federcalcio italiana fino al 2017. Il club pubblica su Twitter un messaggio di solidarietà.

CORDOGLIO – L’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio ci ha lasciati oggi all’età di 79 anni. Si tratta di un importante lutto per il calcio italiano, infatti l’Inter esprime solidarietà per l’occasione. Il club ha comunicato con un post su Twitter: «FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno alla famiglia di Carlo Tavecchio in questo momento di lutto».