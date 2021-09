Inter-Real Madrid, tutto pronto: prime immagini da San Siro

Manca sempre meno a Inter-Real Madrid e sale l’attesa tra i tifosi e non solo. Arrivano le prime immagini da San Siro, pubblicate dalla pagina Twitter ufficiale della società nerazzurra.

TUTTO PRONTO – Il countdown sta per arrivare alla fine. Tra circa due ore, l’inno della Champions League tornerà a suonare a San Siro. Tutto pronto allo stadio milanese per Inter-Real Madrid di questa sera, come dimostrato dalle prime immagini pubblicate dalla pagina Twitter ufficiale della società nerazzurra.

ATTESA – “Il set è pronto, vi aspettiamo”. Con queste parole l’Inter è pronta ad accogliere il Real Madrid e a scaldare la sfida di questa sera. Calcio d’inizio ore 20.45.