Inter Primavera, tutto pronto al Mapei Stadium: la finale si avvicina

Alle 20.30 andrà in scena la finale del campionato Primavera tra Roma e Inter, rispettivamente prima e seconda della regular season. Attraverso una breve clip video, la pagina Twitter della società nerazzurra ha mostrato il terreno di gioco.

TUTTO PRONTO – Con una breve video direttamente dal prato del Mapei Stadium, l’Inter suona la carica in vista della finale del campionato Primavera di questa sera contro la Roma.

🏟 | STADIO ⚽ Manca sempre meno al calcio d'inizio della finale #RomaInter al Mapei Stadium di Reggio Emilia 🔜#InterYouth #FORZAINTER ⚫🔵 pic.twitter.com/BLMQHfA65a — Inter (@Inter) May 31, 2022

Una gara attesissima, anche per vedere i talenti presenti in campo (vedi focus). Una sfida importante sicuramente nel presente, con il titolo in palio, ma anche e soprattutto per il futuro.