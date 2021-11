Inter, partenza per Venezia: le immagini in vista della trasferta di domani

Partenza per l’Inter in direzione Venezia. I nerazzurri si preparano per la trasferta di domani, come mostrano le immagini pubblicate dal profilo Twitter ufficiale della società.

PARTENZA – Viaggio in treno per l’Inter in direzione Venezia per la trasferta di domani sera, dove i nerazzurri sono chiamati a dare seguito al buon momento di forma dopo gli ultimi risultati positivi.

FOTO – Tramite il proprio profilo ufficiale Twitter, l’Inter ha pubblicato alcune immagini dei giocatori in viaggio. Nel dettaglio Hakan Calhanoglu, Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio.