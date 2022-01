Inter, omaggio ai gol nel finale… E Caicedo risponde prontamente!

Il nuovo acquisto Felipe Caicedo si cala subito nella sua nuova dimensione. L’Inter, attraverso un video, ha infatti celebrato i gol nel finale (di cui l’ecuadoregno è uno specialista) di questa stagione e il neo-arrivato ha prontamente risposto…

ZONA INTER – Sono stati diversi i gol decisivi per l’Inter negli ultimi minuti di gioco in questa stagione. Tutti mostrati da una clip pubblicata su Twitter dalla società nerazzurra: la doppietta di Correa a Verona, il gol di Sanchez in Supercoppa Italiana, quello di Ranocchia contro l’Empoli e ultimo – ma non meno importante – quello di Edin Dzeko al Venezia. Immancabile la citazione a Felipe Caicedo, che con la Lazio ha spesso mostrato di essere decisivo proprio nei minuti finali delle partite.

😊😍😍 — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) January 29, 2022

E proprio il nuovo arrivato ha risposto – attraverso delle emoji – al post della sua nuova squadra. Mostrando di essersi già calato completamente nella sua nuova dimensione.