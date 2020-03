Inter, nuovo appello contro le discriminazioni: “Ora è ancor più importante”

Con un messaggio di pochi minuti fa su Twitter l’Inter ha lanciato un nuovo appello contro ogni forma di discriminazione

TWEET – Un post molto chiaro quello dell’Inter, rivolto non solo ai tifosi nerazzurri, ma a qualsiasi altra persona. L’intento è quello di spingerci tutti non solo ad evitare discriminazioni, ma anche ad essere maggiormente solidali soprattutto in questo periodo di emergenza Coronavirus. A seguire il testo postato dal club nerazzurro su Twitter. “#NoToDiscrimination Da sempre siamo contro ogni forma di discriminazione, che sia dentro uno stadio, per strada o in un tweet. È il motivo per cui siamo nati e lo stesso per cui, in questo momento, è ancora più importante essere #BrothersUniversallyUnited“.

COMUNICATO – La società nerazzurra, oltre al tweet in questione, ha pubblicato una nota per ribadire il concetto oggi, giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. “Dentro uno stadio. Per strada. Nelle case. Ovunque, non importa dove. È la nostra natura, la nostra storia, fin dal giorno della nostra fondazione. Siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione e lo ribadiamo, con forza, oggi, nella giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale“.

CAMPAGNA BUU – “È il motivo per cui siamo nati e lo stesso per cui, in questo momento, è ancora più importante ribadirlo. Lo facciamo con forza da sempre, lo portiamo nel nome, FC Internazionale Milano. Lo abbiamo gridato al mondo con forza, con la nostra campagna BUU – Brothers Universally United, fratelli universalmente uniti“.

STEVEN ZHANG – “Siamo fratelli del mondo, e in una giornata come questa lo diciamo una volta di più, anche con le parole del nostro presidente: “Ci sono dei valori unici che fanno parte del nostro Club di cui sono particolarmente orgoglioso. È importante prendere una posizione netta e abbiamo intenzione di concentrarci sul rispetto, sull’unione, sull’essere una famiglia. La campagna BUU è il segno della nostra presa di posizione”“.