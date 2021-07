Inter, la motivazione di Radu: «Mente positiva, vita positiva»

L’Inter in settimana partirà per gli States in vista della Florida Cup. Intanto, tramite il proprio account Instagram, Andrei Radu è apparso molto motivato

MOTIVAZIONE − L’Inter ha deciso di partire per gli Usa in vista della Florida Cup (vedi articolo), nonostante le preoccupazioni relative al Covid-19. Inoltre, nella giornata di oggi i nerazzurri scenderanno in campo per la terza amichevole stagione contro la Pro Vercelli, compagine di Serie C. Tramite il suo profilo Instagram, il secondo portiere nerazzurro Andrei Radu ha pubblicato una fotografia. Questa la didascalia: «Mente positiva, vita positiva».

