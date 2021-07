Inter, Lukaku pronto al ritorno: «Ultimo momento in piscina»

L’Inter è pronta a riabbracciare il suo gigante Romelu Lukaku. L’attaccante belga domani farà ritorno ad Appiano Gentile per mettersi a disposizione di mister Inzaghi. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post che documenta il tutto

RITORNO − Romelu Lukaku si appresta a ritornare all’Inter, in vista della prossima stagione. Il gigante belga sarà l’uomo di punta della nuova rosa targata Simone Inzaghi. L’attaccante è pronto a riformare la premiata coppia con Lautaro Martinez, per spingere l’Inter verso grandi traguardi. Il bomber nerazzurro ha voluto documentare il suo ultimo giorno di vacanza tramite il proprio account ufficiale di Instagram, pubblicando una foto che lo vede ritraente in piscina. Questa la didascalia: «Ultimo momento in piscina. Ho dovuto dire agli amici della mia vacanza. È ora di andare a casa adesso».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu Lukaku (@romelulukaku)