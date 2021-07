Inter, Lukaku è atterrato a Milano. Big Rom è pronto per la nuova stagione

Romelu Lukaku è atterrato a Milano. L’attaccante belga è rientrato poco fa dalle vacanze e lo ha comunicato con una storia postata sul suo profilo Instagram. L’Inter ora lo attende così come Simone Inzaghi.

FERIE FINITE – L’attesa per Lukaku è finita. Da domani ad Appiano Gentile l’Inter e Simone Inzaghi abbracceranno Big Rom per preparare al meglio la prossima stagione. A comunicare il ritorno a Milano è stato lo stesso attaccante belga che ha postato una semplice storia sul suo profilo Instagram con scritto “Hey Milano”. Le ferie post impegni con la Nazionale belga sono finite nonostante l’attaccante non si sia mai concesso un vero e proprio riposo viste le tante sessioni di allenamento sostenute lontano da Milano nelle sedi delle sue vacanze (vedi articolo).

Lukaku è carico per la prossima stagione, come lo stesso Inzaghi aveva affermato in conferenza stampa, e l’obiettivo è quello di vincere il secondo scudetto consecutivo con i nerazzurri per portare la seconda stella sul petto. Ora Lukaku sosterrà le visite mediche di routine per ricevere l’idoneità e poi si aggregherà al gruppo squadra per preparare la prossima stagione.