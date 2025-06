Inter a Los Angeles, scambio di maglie tra Mkhitaryan e una stella dell’NFL

L’Inter si gode le prime giornate a Los Angeles, tra allenamenti intensi e momenti di convivialità. Nel pomeriggio di oggi uno scatto curioso pubblicato poco fa sui canali social ufficiali del club nerazzurro: Mkhitaryan immortalato mentre scambia la sua maglia da gioco con quella di Cameron Dicker, kicker dei Los Angeles Chargers, squadra della NFL.

SCAMBIO DI MAGLIA – Scambio di maglie oggi tra Henrikh Mkhitaryan e Cameron Dicker, kicker dei Los Angeles Charges. La foto è stata scattata nel pomeriggio di oggi, intorno le 14 ora locale. Un gesto che va oltre lo sport, simbolo della contaminazione tra discipline e della cultura sportiva che si respira negli Stati Uniti, dove il calcio europeo gode di un’attenzione crescente. Il clima torna ad essere sereno tra i nerazzurri, anche oggi impegnati in allenamento. Sguardo sereni, almeno apparentemente. La finale di Champions League non sarà stata ancora digerita, ma la concentrazione resta alta: il club vuole concludere al meglio questa stagione e aprire subito un nuovo capitolo sotto la guida di Cristian Chivu. Fare bene sin dal Mondiale per Club e dare un segnale forte in questa nuova fase.