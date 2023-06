FOTO – Inter serena. Handanodvic e Dimarco esultano alla Lukaku

Simpatico siparietto, nel corso della seduta d’allenamento, fra Handanovic e Dimarco. Ecco la foto, pubblicata dall’Inter sui social, dei due calciatori che esultano come Lukaku.

IN POSA – Anche durante uno degli ultimi allenamenti prima della grande sfida di Champions League (vedi articolo), in casa Inter continua ad esserci un clima disteso e simpatico. Lo si capisce dalle foto pubblicate dal club nerazzurro sui social, in cui Samir Handanovic e Federico Dimarco adottano una posa famosa. Il portiere e il centrocampista dell’Inter imitano, sorridendo, la particolare esultanza di Romelu Lukaku. La stessa che aveva fatto tanto scalpore dopo il rigore battuto allo scadere nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus. Per Handanovic e Dimarco, dunque, mano sulla fronte e dito vicino la bocca. In vista di una partita di Champions League così importante la posa potrebbe assumere anche un altro significato rispetto a quello di Lukaku. I nerazzurri sono pronti, al comando di Simone Inzaghi, per lavorare duro e in silenzio.

Fonte: Inter Twitter