Inter-Genoa, de Vrij esulta e riabbraccia i tifosi: «Miglior inizio possibile!»

De Vrij è stato autore di una grande prestazione contro il Genoa, partita vinta dall’Inter per 4-0 (vedi articolo). Su Instagram, il centrale olandese ha celebrato il successo dei nerazzurri davanti ai tifosi.

GRANDE AVVIO – 90 minuti di ordinaria amministrazione per Stefan de Vrij contro il Genoa, gestiti con la classica pulizia e la solita calma. Il leader difensivo è una garanzia per la squadra nerazzurra e lo sarà anche in questa stagione agli ordini di Simone Inzaghi. L’avvio è stato perfetto e il centrale olandese lo scrive chiaramente sui social: “Il miglior inizio possibile davanti ai nostri tifosi!”. Quattro gol, tre punti e una prestazione solida davanti a un San Siro di nuovo popolato dai tifosi nerazzurri. Non si poteva chiedere di più a questo avvio di stagione. Di seguito il post dall’account Instagram di de Vrij.

