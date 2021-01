Inter, elogio ai giovani: Â«Il nostro presente e il nostro futuroÂ»

Inter, elogio ai giovani: «Il nostro presente e il nostro futuro»

Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Dopo la grande prestazione di ieri in Inter-Juventus, specialmente di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, la pagina ufficiale della società nerazzurra ha voluto celebrare i propri giovani.

ELOGIO – Dopo la grande prova ieri sera della squadra, che ha permesso un netto trionfo in Inter-Juventus, la società nerazzurra ha voluto elogiare e celebrare coloro che sono stati i più grandi protagonisti della sfida. Ovvero i giovani nerazzurri. “Il nostro presente. Il nostro futuro” le parole che si possono leggere come didascalia, in accompagnamento a un collage di immagini formato da Nicolò Barella, Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e Achraf Hakimi. Anche e soprattutto da loro deve ripartire un nuovo ciclo per la squadra.