L’Inter celebra i nuovi campioni d’Europa del Real Madrid: «Enhorabuena»

Il Real Madrid ha vinto la sua 14 esima Coppa Campioni/Champions League battendo il Liverpool a Saint-Denis. L’Inter ha voluto fare i complimenti al club spagnolo per il grande trionfo

COMPLIMENTI − Real Madrid campione d’Europa per la quattordicesima volta nella propria storia. Battuto il Liverpool 0-1 (vedi report) e trionfo anche per un ex Inter (vedi articolo). Intanto, lo stesso club nerazzurro ha voluto celebrare a suo modo il grande traguardo raggiunto dalle Merengues. Tramite il proprio account ufficiale spagnolo di Twitter, l’Inter si è complimentata con la squadra di Ancelotti.

👏🏻 | ENHORABUENA Nuestra más sincera enhorabuena al @RealMadrid por su victoria en la final de la @ChampionsLeague 👏👏👏 — Inter (@Inter_es) May 28, 2022

In questa edizione della Champions League, l’Inter ha giocato peraltro contro le due finaliste: Real Madrid e Liverpool. Gare giocate a testa altissima.