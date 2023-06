Inter, dal Brasile un tifoso speciale: il messaggio dell’ex nerazzurro

Per l’Inter questa sera in vista della finale di UEFA Champions League contro il Manchester City ci sarà anche un tifoso speciale. Ovvero un brasiliano ex nerazzurro.

MESSAGGIO SPECIALE – Non mancano i sostenitori per l’Inter, che questa sera si gioca la Champions League contro il Manchester City. Tra i tanti tifosi, anche un ex giocatore nerazzurro. Ovvero Gabriel Barbosa – detto Gabigol – che a Milano non ha lasciato un grandissimo ricordo, ma che non ha comunque scordato la sua ex squadra. “Dai ragazzi, forza Inter. AMALA!“, questo il suo messaggio.

Dai Ragazzi, forza @Inter AMALA — Gabriel Barbosa (@gabigol) June 10, 2023

Le parole dell’attuale attaccante del Flamengo per incitare la sua ex squadra.