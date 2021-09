Inter-Bologna, Dzeko: «Che sensazione! Bella vittoria, avanti così»

Dzeko è subentrato all’infortunato Correa (vedi articolo) e ha realizzato una doppietta contro il Bologna (qui le pagelle). L’attaccante dell’Inter, su Instagram, ha commentato la partita.

DOPPIETTA – Al 29′ del primo tempo di Inter-Bologna, Joaquin Correa è stato costretto a chiedere il cambio dopo un duro scontro di gioco con Lorenzo De Silvestri. Simone Inzaghi ha dovuto così mandare in campo Edin Dzeko. Il bosniaco non si è fatto pregare e, davanti al pubblico festante di San Siro, ha partecipato alla goleada nerazzurra con una doppietta (63′ e 68′). Su Instagram, il numero 9 dell’Inter ha commentato il match: “YES! Mi piace questa sensazione. Bella vittoria: avanti così! Forza Inter”. Insieme a queste parole, le foto del suo primo gol e della sua esultanza con l’abbraccio con i compagni. Prestazione di forza dei nerazzurri e grande impatto sul match per Dzeko.