Inter all’assalto dello Shakhtar Donetsk, la Curva Nord: «Noi ci crediamo»

L’Inter domani giocherà contro lo Shakhtar Donetsk in vista della seconda gara di Champions League. La curva Nord, tramite il proprio account Facebook, ha caricato la squadra di Inzaghi

EUROPA − Domani l’Inter sfiderà in trasferta lo Shakhtar Donetsk. Subito partita decisiva per i ragazzi di Simone Inzaghi che dopo aver perso la gara d’esordio contro il Real Madrid sono obbligati o quasi a vincere. Attualmente, infatti, i campioni d’Italia in carica hanno zero punti in classifica, cosi come la squadra di Roberto De Zerbi. La Curva Nord ha voluto caricare la squadra in vista della trasferta europea: «Destinazione Україна (Ucraina). Prove tecniche di conquista per una nuova Europa. Internazionale Milano il nostro orgoglio. Il primo passo falso è già passato. Avanti, all’attacco! Noi ci crediamo! Sempre».

Fonte: Facebook − L’Urlo della Nord