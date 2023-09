FOTO – Inter, è ancora derby: saluto a Lautaro Martinez con la ‘manita’

L’Inter ha battuto nettamente il Milan per 5-1. Non si fermano i festeggiamenti per la “manita” rifilata ai rossoneri. Sui social network anche il club nerazzurro “ironizza” con Lautaro Martinez

MANITA – L’Inter ha vinto per 5-1 contro il Milan. Un risultato netto, storico, per il quinto derby consecutivo vinto nel 2023. Non si ferma la soddisfazione in casa nerazzurra con il club che, sui social, saluta Lautaro Martinez con l’emoji della mano aperta: un richiamo al risultato con cui si è concluso il derby.