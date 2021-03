Inter al lavoro in vista del Torino: le...

Inter al lavoro in vista del Torino: le immagini dal campo di allenamento

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Dopo il giorno di riposo in seguito alla vittoria di lunedì contro l’Atalanta, oggi l’Inter è tornata in campo per preparare la prossima partita, quella contro il Torino. Proprio gli account social della società nerazzurra hanno pubblicato le immagini più belle della seduta di oggi.

