Icardi, lavoro e messaggio: “Non giochiamo nello stesso posto, ma…”

Mauro Icardi, attaccante del PSG in prestito dall’Inter, ha pubblicato tramite il suo profilo ufficiale “Instagram” una foto mentre si allena in casa, accompagnata da una frase di incoraggiamento per tutti i suoi follower in questo periodo difficile di emergenza per il Coronavirus.

TUTTI INSIEME – “Anche se non stiamo giocando tutti nello stesso posto, stiamo tutti giocando per 7 miliardi e 800 milioni di persone”. Con queste parole Mauro Icardi – giocatore del PSG in prestito dall’Inter – ha lanciato un messaggio a tutti i suoi follower su “Instagram”, unendosi alla campagna “Play for the world” di Nike. L’attaccante argentino ha anche dimostrato di volersi mantenere in forma, con una foto in cui si allena duramente tra le mura di casa. Insomma, in questo periodo di emergenza per il Coronavirus, ognuno di noi gioca nella stessa squadra, nella speranza di sconfiggere il prima possibile un avversario più che ostico.