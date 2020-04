Icardi e stop Ligue 1, l’esaltazione: “PSG campione 2020 da casa”

Icardi ha conquistato in anticipo il titolo francese con la maglia del PSG, dopo lo stop definitivo della Ligue 1 a causa del Coronavirus. Maurito, nonostante la tragedia che tutti stiamo vivendo in questi giorni, ha pubblicato un post su Instagram a riguardo. Di seguito le sue brevi parole



TITOLO E FUTURO – Mauro Icardi non manca di esaltare la conquista della Ligue 1 con la maglia del PSG. Certamente condizioni particolari, tra la stagione francese che non si chiude sul campo a causa dell’emergenza Coronavirus. L’attaccante argentino è in attesa di capire il suo futuro, tra il riscatto dei parigini e la trattativa con l’Inter. Ecco le sue parole: “Campioni di Francia 2020! Campioni a casa”.