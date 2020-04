Icardi e l’allenamento ai tempi del Coronavirus: “Pioggia, lavoro al chiuso”

Icardi sta testimoniando a più riprese diversi lati della sua quarantena per il Coronavirus. Dagli allenamenti agli scenari in famiglia, in attesa che il calcio ricominci e chissà che arrivino novità decisive sul suo futuro. Di seguito il suo post su Instagram: ecco le foto

SEDUTA AL CHIUSO – Mauro Icardi non si ferma. L’argentino si tiene in forma all’aperto come al chiuso, ma rigorosamente nella sua villa. Il Coronavirus costringe i calciatori a prepararsi autonomamente, in attesa della possibile ripresa del calcio. La punta, in una giornata di pioggia, testimonia su Instagram i suoi allenamenti sul tapis roulant e la cyclette. Intanto tiene banco il probabile riscatto del PSG dall’Inter: novità dopo l’emergenza? Di seguito i tre post pubblicati da Maurito.