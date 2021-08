Handanovic: «Stessa determinazione dello scorso anno, avanti così»

Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, ha commentato la vittoria di ieri contro il Genoa attraverso un post sul suo profilo Instagram ufficiale.

DETERMINATI – “Stessa determinazione dell’anno scorso con una forza in più. Avanti così”. Con queste parole Samir Handanovic ha commentato la vittoria per 4-0 dell’Inter contro il Genoa. La forza in più a cui si riferisce il capitano nerazzurro sono chiaramente i tifosi, tornati ieri allo stadio. Come dimostra anche la foto scelta, che ritrae la squadra andare a salutare la Curva Nord dopo la roboante vittoria al debutto da campioni d’Italia.

