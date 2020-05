Handanovic, iniziativa benefica a sostegno delle persone sordocieche

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, attraverso un video messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, ha voluto sostenere l’iniziativa “Un contatto che vale” della Onlus, a sostegno delle persone sordocieche

SOSTEGNO – Samir Handanovic, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha voluto sostenere l’iniziativa “#Uncontattochevale” portata a vanti dall’associazione “Lega del filo d’oro Onlus”. La campagna sostiene i sordociechi che, in una situazione di emergenza e distanziamento sociale, si trova ancor più in difficoltà. Ecco il messaggio del portiere nerazzurro: “Oggi siamo costretti ad evitare il contatto. Chi non vede e non sente non può comunicare e sta vivendo una situazione di isolamento nell’isolamento. Insieme possiamo fare un piccolo gesto e tendere la mano verso le persone sordocieche. Aiutiamole ad andare oltre il buio e il silenzio e costruiamo, a distanza, #uncontattochevale”

