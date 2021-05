Handanovic: «Abbiamo aspettato un po’ questo momento…»

Samir Handanovic esulta alzando al cielo al suo primo trofeo con l’Inter, nonché il primo da capitano. E ironizza sui tempi di attesa.

CAPITANO – Per Samir Handanovic lo Scudetto vinto con l’Inter rappresenta una gioia doppia, forse tripla. Perché si tratta del primo trofeo con la maglia nerazzurra, nove stagioni e 389 presenze dopo l’arrivo a Milano. Ed è anche il primo trofeo che il numero uno alza da capitano, un elemento che amplifica l’orgoglio per la vittoria. Ma, parlando della sua carriera con l’Inter, il portiere fa auto-ironia su quanto ha dovuto attendere per alzare questo trofeo: “Lo abbiamo aspettato un po’ questo momento eh…”.

