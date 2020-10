Hakimi: “Vincere è il nostro obiettivo, andiamo Inter!”

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Hakimi usa Instagram per dire la sua a poco più di due ore dal via di Shakhtar Donetsk-Inter. Il marocchino, che sarà titolare dopo il rientro in gruppo (vedi probabile formazione), si è espresso tramite una storia sul suo account Instagram.

PRONTO AL RIENTRO – Achraf Hakimi tornerà titolare alle ore 18.55 in Shakhtar Donetsk-Inter. Il laterale marocchino, dopo la falsa positività, era già subentrato sabato contro il Genoa, ma ora è a pieno regime. Questo il suo messaggio con un video apparso sulle storie del suo profilo ufficiale Instagram: “Giorno di Champions League, vincere è il nostro obiettivo. Andiamo Inter!”