Hakimi svela il segreto della vittoria dopo Inter-Atalanta: «Squadra!»

Hakimi – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Achraf Hakimi non lascia il segno diretto in Inter-Atalanta, ma la vittoria è del gruppo e non dei singoli, come rivela lui.

GRUPPO – La vittoria dell’Inter contro l’Atalanta non è questione di singoli, secondo Achraf Hakimi. Che a fine partita svela la ricetta dell’1-0 interista (settima vittoria consecutiva): “Squadra ⚫️🔵“.