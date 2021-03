Hakimi: «Siamo sulla strada giusta! Bel lavoro ragazzi»

Achraf Hakimi

Achraf Hakimi esulta euforico al termine di Torino-Inter. La vittoria per 1-2 continua a tenere i nerazzurri in testa alla classifica.

STRADA GIUSTA – Achraf Hakimi vede i binari che portano al successo, e li segue insieme ai compagni. E a questo percorso dedica le sue parole “social” dopo Torino-Inter, dove i nerazzurri si impongono 1-2. Il suo commento su Twitter: “Rimaniamo sulla strada giusta, +3. Bel lavoro ragazzi!”.

Seguimos por el camino correcto. + 3️⃣. Buen trabajo chicos 💙🖤.

We are still on the right Track. + 3️⃣. Good job guys 💙🖤. pic.twitter.com/zSdt4XwWQc

— achrafhakimi (@AchrafHakimi) March 14, 2021