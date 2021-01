Hakimi si esalta dopo Inter-Milan: Â«Amo questo gioco!Â»

Hakimi si esalta dopo Inter-Milan: «Amo questo gioco!»

Hakimi – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Achraf Hakimi lancia un’ode al gioco del calcio al termine di Inter-Milan. Ecco il messaggio dell’esterno marocchino dopo la vittoria.

PASSIONE – Achraf Hakimi non ha parole dopo la vittoria all’ultimo minuto in Inter-Milan. Una gara esaltante, che forse i nerazzurri potevano chiudere prima. Ma che, per come si è sviluppata e conclusa, lascia scorie di esaltante positività nelle fibre dei giocatori. Tanto che lo stesso Hakimi, al termine del suo primo derby vinto, lascia da parte ogni lucidità e si abbandona ad un’ode sincera: “Amo questo gioco!”.