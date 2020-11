Hakimi ritrova il sorriso dopo l’errore: “mini” torta per il compleanno

Hakimi Inter

Hakimi oggi ha compiuto ventidue anni. Non certo un compleanno indimenticabile: il laterale marocchino è reduce dal pessimo errore che ha avviato la vittoria del Real Madrid contro l’Inter. Attraverso il suo account ufficiale Instagram ha comunque festeggiato e ringraziato per gli auguri.

COMPLEANNO IN TONO MINORE? – Per Achraf Hakimi primo compleanno da giocatore dell’Inter. Ventidue anni per il marocchino, che da domenica dovrà tornare ai suoi standard contro l’Atalanta dopo alcune prove sottotono. Il classe ’98, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio che lo ritrae con una torta non certo extralarge: “Grazie a tutti per gli auguri!”