Hakimi risponde a Theo Hernandez, subito Inter-Milan: “Arrivederci!”

Hakimi raccoglie il curioso benvenuto via social di Theo Hernandez (qui i dettagli). I due giovani laterali provengono entrambi dal Real Madrid, dove hanno giocato per un anno insieme. Ora c’è aria di sfida, in vista dei prossimi derby che vedranno protagonisti Inter e Milan

BOTTA E RISPOSTA – L’ufficialità di Achraf Hakimi ha portato Theo Hernandez ad “accogliere” il laterale dall’altra parte di Milano. Il laterale ha pubblicato un paio di foto con la maglia del Real Madrid, dove entrambi hanno militato, e ha commentato: “A presto in Serie A e nei prossimi derby”. Non si è fatta attendere la risposta del nuovo calciatore dell’Inter: “Arrivederci” e una faccina con l’occhiolino. La sfida è accettata, in attesa di vestire sul campo la maglia nerazzurra.