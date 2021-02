Hakimi festeggia il primo posto: Â«Buona vittoria per chiudere la settimanaÂ»

Hakimi festeggia il primo posto: «Buona vittoria per chiudere la settimana»

Condividi questo articolo

Hakimi Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Achraf Hakimi festeggia al termine della vittoria dell’Inter sulla Lazio, che vale il primo posto nella classifica di Serie A.

WEEKEND – Achraf Hakimi non brilla particolarmente in Inter-Lazio. Ma a fine gara si unisce al coro di festeggiamenti per la vittoria, che vale ai nerazzurri la vetta della Serie A. Ecco il messaggio del marocchino: “Buona vittoria per chiudere la settimana! Grande lavoro di squadra!”.