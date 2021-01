Hakimi e l’esultanza con dedica in Roma-Inter: la spiegazione

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Hakimi ha segnato di nuovo oggi in Roma-Inter, ma purtroppo la sua prodezza non è bastata per vincere. Il laterale marocchino, via social, ha spiegato a chi era dedicata l’esultanza dopo la rete.

EMULAZIONE – Achraf Hakimi ha esultato facendo il segno di Spider Man, e ha un significato ben preciso: è dedicato a Danilo D’Ambrosio. Il difensore napoletano, infatti, celebra i suoi gol sempre così e, dopo l’infortunio di mercoledì contro la Sampdoria, il suo compagno l’ha voluto omaggiare. “Per te, buona guarigione”, il messaggio con una storia sul suo account ufficiale Instagram al termine di Roma-Inter.