Hakimi, doppia festa: “Contento per la vittoria, buon Natale!”

Hakimi Inter

Hakimi è stato di nuovo fra i più positivi in Verona-Inter. Il laterale marocchino, attraverso il suo account ufficiale Twitter, ha festeggiato la vittoria del Bentegodi ma anche l’inizio delle festività.

IL MESSAGGIO – “Contento per la vittoria nell’ultima partita del 2020. Buon Natale a tutti!” Questo il post con cui Achraf Hakimi ha festeggiato il successo in Verona-Inter.

Contento por la victoria en el último partido del 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣. Feliz Navidad a todos 🎄. / Happy for the W on last 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ game . I wish you all a Merry Christmas 🎄. pic.twitter.com/Ens6jMpbBk

— achrafhakimi (@AchrafHakimi) December 23, 2020