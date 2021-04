Hakimi dopo Spezia-Inter non si guarda indietro: testa al Verona

Achraf Hakimi, esterno destro dell’Inter autore ieri di un’ottima prestazione contro lo Spezia (vedi top e flop), ha voluto sottolineare come non serva guardare indietro al pareggio contro i liguri.

TESTA ALLA PROSSIMA – Achraf Hakimi utilizza i suoi social per mandare un messaggio molto importante in vista dello sprint finale in campionato. “Avanti”. Una semplice parola, che fa capire però come sia inutile riguardare con amarezza al pareggio di ieri contro lo Spezia. L’Inter infatti non ha alcun momento per staccare la spina e domenica a San Siro arriva una partita importantissima come quella contro il Verona. Guardare avanti è l’imperativo.