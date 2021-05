Hakimi contro… EA Sports: «Se avete qualcosa contro di me ditemelo!»

Hakimi se la prende con… EA Sports. Il laterale dell’Inter, con un post sul suo account Twitter, si lamenta con il Team of the Season del videogame FIFA 21, che non l’ha inserito fra i quindici migliori giocatori della Serie A che si concluderà domenica.

ESCLUSO – Nel tardo pomeriggio di oggi è uscito l’elenco del Team of the Season di FIFA 21, il titolo principale di EA Sports. Nella lista, un po’ a sorpresa, non figura Achraf Hakimi nonostante lo strepitoso campionato fatto. Il marocchino non l’ha presa bene: “Che barzelletta! Se avete qualcosa contro di me, ditemelo! Questa è una str… grazie EA Sports”. Hakimi ha anche incluso l’hashtag #TOTS, che toglie qualsiasi dubbio sull’indirizzo del suo messaggio via Twitter. Per la cronaca, ecco quali sono stati i giocatori inclusi: Luis Fernando Muriel e Cristian Romero dell’Atalanta, Stefan de Vrij, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Milan Skriniar dell’Inter, Juan Guillermo Cuadrado e Cristiano Ronaldo della Juventus, Gianluigi Donnarumma, Theo Hernandez e Franck Kessié del Milan, Lorenzo Insigne e Dries Mertens del Napoli, Domenico Berardi del Sassuolo e Rodrigo de Paul dell’Udinese.