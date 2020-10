Hakimi: “Con lo Shakhtar Donetsk partita difficile. Dobbiamo migliorare”

Achraf Hakimi Inter-Milan

Achraf Hakimi ha pubblicato sul proprio account Twitter alcune foto della partita di ieri sera, Shakhtar Donetsk-Inter, terminata con un amaro 0-0. L’ex Borussia Dortmund ha espresso tutta la propria delusione per la mancata vittoria

DELUSIONE – L’Inter ha gettato alle ortiche una grande occasione contro lo Shakhtar Donetsk. Il pareggio a reti bianche di Kiev ha lasciato l’amaro in bocca soprattutto per la grande quantità di palle gol cestinate. È rimasta tanta delusione anche ad Achraf Hakimi, che ha pubblicato alcune foto del match di ieri accompagnate da queste parole: “(Contro lo Shakhtar Donetsk) Partita difficile. Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Dobbiamo continuare a lavorare duro per migliorare“.

Tough game. We didn't get the result we wanted. We must keep working hard to improve. #forzainter 🔵⚫ / Tough game. We didn't get the result we wanted. We must keep working hard to improve. #forzainter 🔵⚫ pic.twitter.com/OXEXlgqbWp

— achrafhakimi (@AchrafHakimi) October 28, 2020