Hakimi abbraccia la coppa vinta con l’Inter: una richiesta speciale

Nella giornata di ieri, dopo il 5-1 rifilato all’Udinese, finalmente all’Inter è stata consegnata la coppa che simboleggia la vittoria del campionato di Serie A. I giocatori hanno poi voluto scattare delle foto proprio con il trofeo. Tra cui Achraf Hakimi, che ha anche un desiderio particolare.

SOGNATORE – Un sogno? No, è la realtà. Achraf Hakimi dorme abbracciato alla coppa della Serie A, vinta alla prima stagione in Italia, con la maglia dell’Inter. E, attraverso i suoi canali social, chiede di non essere svegliato. Non serve, Achraf. Perché quello che stiamo vivendo tutti, dai giocatori ai tifosi, non è un semplice sogno.